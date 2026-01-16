NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Deckers Outdoor-Papier letztlich bei 7,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139,470 Deckers Outdoor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Anteile wären am 15.01.2026 14 375,17 USD wert, da der Schlussstand 103,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1 337,52 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 14,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at