16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Deckers Outdoor-Papier letztlich bei 7,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139,470 Deckers Outdoor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Anteile wären am 15.01.2026 14 375,17 USD wert, da der Schlussstand 103,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 1 337,52 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 14,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
