NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2022 wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 66,53 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 150,316 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 103,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 583,22 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 583,22 USD entspricht einer Performance von +55,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Deckers Outdoor einen Börsenwert von 15,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at