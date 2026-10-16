Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Lohnendes Deckers Outdoor-Investment?
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren verdient
Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 59,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,747 Deckers Outdoor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 449,97 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 15.10.2026 auf 86,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,00 Prozent gesteigert.
Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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