Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Langfristige Investition
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deckers Outdoor-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Deckers Outdoor-Papier an diesem Tag 102,15 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 9,790 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deckers Outdoor-Aktie auf 87,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 858,95 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 858,95 USD, was einer negativen Performance von 14,11 Prozent entspricht.
Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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