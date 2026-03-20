NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Deckers Outdoor eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Deckers Outdoor-Papier statt. Diesen Tag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 115,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,645 Deckers Outdoor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 104,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 906,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,30 Prozent.

Deckers Outdoor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at