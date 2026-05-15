Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Langfristige Performance
|
15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deckers Outdoor-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 126,94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,788 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 94,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,19 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Deckers Outdoor einen Börsenwert von 13,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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