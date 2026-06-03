NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: Das ist die Dividende von DENTSPLY SIRONA

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA am 02.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,64 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 128,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 1,59 Prozent.

DENTSPLY SIRONA-Dividenden-Rendite

Via NASDAQ beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 9,83 USD. Das DENTSPLY SIRONA-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,60 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vergleich zu Vorjahr zugenommen. Damals betrug sie noch 3,37 Prozent.

Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von DENTSPLY SIRONA via NASDAQ 74,74 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -47,66 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie DENTSPLY SIRONA

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,06 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,65 Prozent nachlassen.

DENTSPLY SIRONA-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens DENTSPLY SIRONA beträgt aktuell 2,004 Mrd. USD. Dividenden-Aktie DENTSPLY SIRONA verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. 2025 setzte DENTSPLY SIRONA 3,680 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -3,00 USD.

Redaktion finanzen.at