DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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Langfristige Investition 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DENTSPLY SIRONA-Aktie 37,25 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,846 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie auf 11,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 307,79 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 307,79 USD entspricht einer negativen Performance von 69,22 Prozent.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 2,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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