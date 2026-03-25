DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Langfristige Investition
|
25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren gekostet
DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DENTSPLY SIRONA-Aktie 37,25 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,846 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie auf 11,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 307,79 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 307,79 USD entspricht einer negativen Performance von 69,22 Prozent.
Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 2,29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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