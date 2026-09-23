DENTSPLY SIRONA Aktie

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WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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Performance im Blick 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren DENTSPLY SIRONA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.09.2016 wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,685 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie auf 9,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,76 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 83,24 Prozent vermindert.

Der Marktwert von DENTSPLY SIRONA betrug jüngst 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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