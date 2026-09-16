DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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Langfristige Anlage 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment gewesen.

DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren DENTSPLY SIRONA-Anteile an diesem Tag 62,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 160,746 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 1 580,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,20 Prozent abgenommen.

DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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