NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 62,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,604 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Anteile wären am 30.06.2026 17,02 USD wert, da der Schlussstand 10,61 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,98 Prozent.

Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at