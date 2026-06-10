NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Der Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers betrug an diesem Tag 16,41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 6,094 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (10,47 USD), wäre die Investition nun 63,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36,20 Prozent verkleinert.

Insgesamt war DENTSPLY SIRONA zuletzt 2,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at