NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,30 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 17,153 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 8,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 84,79 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für DENTSPLY SIRONA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at