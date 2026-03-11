NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DENTSPLY SIRONA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 157,505 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 12,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 997,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80,03 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von DENTSPLY SIRONA betrug jüngst 2,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

