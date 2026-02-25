DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Rentabler DENTSPLY SIRONA-Einstieg?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.02.2023 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 34,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,913 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (13,14 USD), wäre die Investition nun 38,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,72 Prozent verringert.
DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 2,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
