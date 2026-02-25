NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.02.2023 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 34,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,913 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (13,14 USD), wäre die Investition nun 38,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,72 Prozent verringert.

DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 2,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at