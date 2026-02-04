DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA-Performance im Blick 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,792 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21,51 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 03.02.2026 auf 12,00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,49 Prozent.

DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 2,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

