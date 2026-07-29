NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie gebracht.

Am 29.07.2016 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag bei 64,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,615 DENTSPLY SIRONA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 210,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,49 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 210,65 USD, was einer negativen Performance von 78,94 Prozent entspricht.

DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at