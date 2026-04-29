NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie betrug an diesem Tag 66,28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,509 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17,77 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 28.04.2026 auf 11,78 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 82,23 Prozent.

DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at