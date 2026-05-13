NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,60 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 602,410 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 11,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 626,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 33,73 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at