NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment verlieren können.

Das DENTSPLY SIRONA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren DENTSPLY SIRONA-Anteile an diesem Tag 18,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 52,910 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 11,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 586,24 USD wert. Mit einer Performance von -41,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 2,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at