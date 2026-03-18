NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die DENTSPLY SIRONA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,74 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,353 DENTSPLY SIRONA-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77,64 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 17.03.2026 auf 12,22 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 22,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte DENTSPLY SIRONA einen Börsenwert von 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at