NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem DENTSPLY SIRONA-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 40,91 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 244,439 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Aktien wären am 14.07.2026 3 104,38 USD wert, da der Schlussstand 12,70 USD betrug. Mit einer Performance von -68,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at