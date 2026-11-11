NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in DENTSPLY SIRONA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DENTSPLY SIRONA-Aktie an diesem Tag 54,47 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investierten, hätten nun 18,359 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 178,08 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 10.11.2026 auf 9,70 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 178,08 USD entspricht einer negativen Performance von 82,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DENTSPLY SIRONA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at