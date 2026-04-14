DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Rentable DexCom-Investition?
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14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DexCom-Aktie bei 16,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 596,659 DexCom-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 661,10 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 13.04.2026 auf 63,12 USD belief. Das entspricht einem Plus von 276,61 Prozent.
Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 24,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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