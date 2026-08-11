NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in DexCom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.08.2025 wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die DexCom-Anteile bei 77,85 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 12,845 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 125,88 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 10.08.2026 auf 87,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,59 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte DexCom einen Börsenwert von 32,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at