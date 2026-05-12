DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Profitable DexCom-Anlage?
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12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die DexCom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,540 DexCom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 388,03 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 11.05.2026 auf 59,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 288,03 Prozent angewachsen.
Insgesamt war DexCom zuletzt 23,34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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