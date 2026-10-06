NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DexCom-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,36 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,507 DexCom-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 86,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,95 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,95 Prozent.

Der DexCom-Wert an der Börse wurde auf 32,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at