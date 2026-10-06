DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Langfristige Performance
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,36 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,507 DexCom-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 86,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,95 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,95 Prozent.
Der DexCom-Wert an der Börse wurde auf 32,83 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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