NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DexCom von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen DexCom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DexCom-Aktie bei 60,43 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DexCom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,548 DexCom-Anteilen. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 02.11.2026 1 402,61 USD wert, da der Schlussstand 84,76 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 40,26 Prozent.

Am Markt war DexCom jüngst 30,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at