DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Rentables DexCom-Investment?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.11.2016 wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DexCom-Aktie betrug an diesem Tag 18,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DexCom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,409 DexCom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 566,84 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 23.11.2026 auf 82,42 USD belief. Damit wäre die Investition um 356,68 Prozent gestiegen.
Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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