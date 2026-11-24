So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie Investoren gebracht.

Am 23.11.2016 wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DexCom-Aktie betrug an diesem Tag 18,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DexCom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,409 DexCom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 566,84 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 23.11.2026 auf 82,42 USD belief. Damit wäre die Investition um 356,68 Prozent gestiegen.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at