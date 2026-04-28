DexCom Aktie

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WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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Langfristige Anlage 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit DexCom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die DexCom-Aktie an diesem Tag 121,34 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,241 DexCom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 61,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 506,10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 49,39 Prozent vermindert.

DexCom wurde am Markt mit 23,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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