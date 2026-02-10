NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen DexCom-Einstiegs gewesen.

Am 10.02.2021 wurde das DexCom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DexCom-Aktie bei 99,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DexCom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,140 DexCom-Aktien. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 09.02.2026 7 025,84 USD wert, da der Schlussstand 70,16 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,74 Prozent.

DexCom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at