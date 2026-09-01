DexCom Aktie

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WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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Profitables DexCom-Investment? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DexCom-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen DexCom-Investment verdienen können.

Am 01.09.2016 wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DexCom-Aktie an diesem Tag 22,93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die DexCom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,616 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 3 971,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 297,16 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von DexCom bezifferte sich zuletzt auf 34,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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