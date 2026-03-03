DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Rentable DexCom-Investition?
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 81,354 DexCom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 73,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 002,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,98 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 28,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
