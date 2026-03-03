DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable DexCom-Investition? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden DexCom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 81,354 DexCom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 73,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 002,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 39,98 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 28,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DexCom Inc.

mehr Nachrichten