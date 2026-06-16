DexCom Aktie

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WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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Performance im Blick 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren DexCom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DexCom-Aktie an diesem Tag bei 83,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 120,482 DexCom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 942,17 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DexCom belief sich zuletzt auf 29,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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