DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Performance im Blick
|
16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DexCom-Aktie an diesem Tag bei 83,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 120,482 DexCom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 942,17 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DexCom belief sich zuletzt auf 29,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
16.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DexCom von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
09.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu DexCom Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|63,60
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.