DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Rentabler DexCom-Einstieg?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 115,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,919 DexCom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 72,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 266,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,33 Prozent.
Am Markt war DexCom jüngst 27,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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