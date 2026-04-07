NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DexCom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 07.04.2021 wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die DexCom-Anteile bei 92,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,828 DexCom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DexCom-Aktie auf 63,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 684,46 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 31,55 Prozent.

DexCom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at