DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Lukratives DexCom-Investment?
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,282 DexCom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 67,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,50 Prozent verringert.
Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!