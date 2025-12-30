NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein DexCom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DexCom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das DexCom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 78,00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,282 DexCom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 67,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,50 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,50 Prozent verringert.

Alle DexCom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at