Vor 5 Jahren wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DexCom-Anteile bei 162,82 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 0,614 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,12 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 16.11.2026 auf 81,61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49,88 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 31,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at