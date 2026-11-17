DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Profitable DexCom-Investition?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das DexCom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DexCom-Anteile bei 162,82 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investierten, hätten nun 0,614 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,12 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 16.11.2026 auf 81,61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49,88 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 31,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.
|
17.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu DexCom Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DexCom Inc.
|74,40
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen als wichtiger Termin: ATX und DAX beenden Handel deutlich leichter -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am Dienstag kräftige Verluste eingefahren. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.