NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DexCom von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen DexCom-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DexCom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,75 USD. Bei einem DexCom-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,019 DexCom-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 807,27 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 23.02.2026 auf 73,26 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 807,27 USD, was einer negativen Performance von 19,27 Prozent entspricht.

DexCom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at