NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das DexCom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,82 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,863 DexCom-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,41 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 05.01.2026 auf 67,65 USD belief. Mit einer Performance von -41,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

DexCom wurde am Markt mit 25,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

