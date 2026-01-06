DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

DexCom-Investment im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DexCom von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das DexCom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,82 USD. Bei einem DexCom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,863 DexCom-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,41 USD, da sich der Wert eines DexCom-Papiers am 05.01.2026 auf 67,65 USD belief. Mit einer Performance von -41,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

DexCom wurde am Markt mit 25,91 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

