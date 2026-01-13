DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

Rentable DexCom-Investition? 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DexCom von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 90,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in DexCom-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,033 DexCom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 70,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 783,12 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 21,69 Prozent.

Zuletzt verbuchte DexCom einen Börsenwert von 26,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

