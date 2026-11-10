DexCom Aktie

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WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

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DexCom-Anlage im Blick 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DexCom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DexCom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 106,326 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DexCom-Anteile wären am 09.11.2026 8 619,88 USD wert, da der Schlussstand 81,07 USD betrug. Mit einer Performance von -13,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 29,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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