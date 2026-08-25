DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|Rentable DexCom-Anlage?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DexCom von vor 5 Jahren angefallen
Die DexCom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 129,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,773 DexCom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,38 USD, da sich der Wert einer DexCom-Aktie am 24.08.2026 auf 91,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 29,62 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von DexCom belief sich jüngst auf 34,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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