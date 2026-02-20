Digi International Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Digi International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,641 Digi International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 51,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 596,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 496,27 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Digi International einen Börsenwert von 1,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
