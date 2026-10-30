NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Digi International-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Digi International-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,70 USD. Bei einem Digi International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,309 Digi International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (77,63 USD), wäre das Investment nun 800,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 700,31 Prozent angewachsen.

Alle Digi International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at