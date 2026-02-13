Digi International Aktie

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

13.02.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digi International-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Digi International-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 24,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Digi International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,341 Digi International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Digi International-Aktie auf 46,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 994,67 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 18 994,67 USD, was einer positiven Performance von 89,95 Prozent entspricht.

Digi International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

