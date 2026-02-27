Digi International Aktie

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

Lohnendes Digi International-Investment? 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Digi International-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Digi International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,573 Digi International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 49,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 626,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,64 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

