NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Digi International-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Digi International-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,573 Digi International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 49,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 626,38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62,64 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 1,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at