Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Digi International-Investmentbeispiel
|
17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Digi International-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Digi International-Aktie bei 33,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Digi International-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,978 Digi International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (63,85 USD), wäre die Investition nun 190,14 USD wert. Damit wäre die Investition um 90,14 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Digi International belief sich zuletzt auf 2,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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