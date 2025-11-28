NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Digi International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Digi International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 12,54 USD. Bei einem Digi International-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79,745 Digi International-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 377,99 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 26.11.2025 auf 42,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 237,80 Prozent gesteigert.

Am Markt war Digi International jüngst 1,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at