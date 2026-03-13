Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Performance im Blick
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13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Digi International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 19,83 USD. Bei einem Digi International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,043 Digi International-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 49,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 148,81 Prozent zugenommen.
Am Markt war Digi International jüngst 1,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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